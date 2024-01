Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch von den starken Gewinnen des Technologiesektors profitiert. Am Vorband hatte er US-Streamingdienst Netflix positiv überrascht mit seinen Geschäftszahlen, am Mittwoch überzeugten in Europa ASML und SAP. Nach der verhaltenen Entwicklung am Vortag zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag um 1,48 Prozent auf 4532,13 Punkte an. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,63 Prozent auf 7434,28 Punkte nach oben, während der britische FTSE 100 mit 7508,03 Zählern um 0,3 Prozent anzog.

24.01.2024 12:04