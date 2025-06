Aus Branchensicht gab es europaweit fast nur Gewinner. Besonders die von den Kriegs- und Ölpreissorgen gebeutelten Aktien aus dem Reisesektor zeigten sich mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent kräftig erholt. In Paris zogen Air France-KLM um 9,1 Prozent an, und im «Footsie» hatten Easyjet mit plus 6,3 Prozent die Nase vorn. IAG gewannen 5,5 Prozent