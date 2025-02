Zu der Verunsicherung trug bei, dass sich die Konsequenzen der US-Handelspolitik erst verzögert zeigen dürften. «Die Folgen von Trumps Zollpolitik werden erst in den kommenden Monaten in den Wirtschaftsdaten sichtbar», warnte Wienke. «Wie stark sie die Preise nach oben treiben, hängt davon ab, wie schnell und in welchem Umfang die Massnahmen umgesetzt werden.»