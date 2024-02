Die europäischen Börsen haben die Verluste an der Wall Street recht gut weggesteckt. Dabei stützten auch die US-Futures, die mit leichtem Plus nicht auf weitere Abgaben in Übersee hindeuteten. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,29 Prozent auf 4702,66 Punkte.

14.02.2024 11:56