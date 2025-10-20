Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 knüpfte mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 5.648,09 Punkte an seine Gewinne vor dem Marktrücksetzer am Freitag an. Bis zum Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 5.674 Punkten fehlt dem Leitindex der Eurozone nicht mehr viel. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,31 Prozent auf 9.383,63 Punkte zu. Als Kursstütze erwiesen sich Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.