Während der Technologiesektor nach einer Erholung am Freitag um 0,5 Prozent nachgab und schwächste Branche in Europa war, ging die Erholung für die Ölbranche weiter. Sie legte unter den europäischen Sektoren mit plus 0,7 Prozent am deutlichsten zu. Die Opec+, ein Verbund aus Opec-Staaten und anderen wichtigen Förderländern wie Russland, hatte am Wochenende eine Verlängerung der bestehenden Förderkürzung um einen Monat beschlossen. Damit wird eine für Dezember geplante Steigerung der Produktion zum zweiten Mal verschoben.