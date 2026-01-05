Die Aktien von ASML reagierten mit einem Rekordhoch von etwas mehr als 1.030 Euro und einem Kursaufschlag von zuletzt 3,7 Prozent auf eine Hochstufung durch Bernstein Research. Das US-Analysehaus hatte die Anteilsscheine von «Market-Perform» auf «Outperform» hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1.300 Euro angehoben. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie seien für 2026 sein Favorit in der europäischen Halbleiter-Branche, schrieb Analyst David Dai. ASML profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speicherchips.