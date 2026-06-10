Nach dem Rücksetzer am Vortag haben die europäischen Börsen ihre Verluste am Mittwoch überwiegend ausgeweitet. Mässige Vorgaben und der erneute Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran belasteten. «Die Situation im Nahen Osten bleibt fragil und drückt auf die Stimmung der Investoren», so Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. «Es ist derzeit vollkommen unklar, wann es zu einem Abkommen zwischen den USA und dem Iran kommen wird, um erneut und dann auch mal einen nachhaltigen Waffenstillstand zu erreichen.»