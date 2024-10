«Der Arbeitsmarkt in den USA schwankte in den vergangenen Monaten zwischen fragil und robust hin und her und gab der US-Notenbank Fed zumindest den Anlass, die Zinswende schliesslich mit einem grossen Schritt einzuleiten», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Dass diesem ein weiterer in Form von 0,50 Prozentpunkten bereits im November folgt, hält der Experte nach den Aussagen verschiedener Geldpolitiker in der vergangenen Woche aber für «eher unwahrscheinlich».