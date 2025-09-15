Die Aktien von Orsted reagierten mit einem Kursrückgang von zuletzt 0,9 Prozent auf Details zur geplanten Kapitalerhöhung des dänischen Windparkbetreibers. Im frühen Handel hatten noch bis zu knapp 8 Prozent eingebüsst und sich ihrem Rekordtief bei 173,40 Kronen vom 25. August genährt. Orsted bietet im Rahmen der Kapitalerhöhung über 60 Milliarden Kronen (rund acht Milliarden Euro) gut 900 Millionen neuen Aktien zu einem Bezugspreis an, der rund zwei Drittel unter dem Schlusskurs vom Freitag liegt.