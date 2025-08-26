Zunehmend irritiert zeigen sich Anleger mit Blick auf Personalien der Fed. Ein sich zuspitzender Machtkampf um die Besetzung der US-Notenbank wirft Fragen auf in puncto der Unabhängigkeit der US-Zentralbank. US-Präsident Donald Trump teilte mit, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen werde. Cook machte aber deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. «Der Präsident gab an, mich »mit Gründen« zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren - und er keine Vollmachten hat, dies zu tun», hiess es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma, die unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg und die Website «Axios» verbreiteten.