Dabei waren die Signale der US-Geldolitik durchaus günstig für die Märkte. «Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins gesenkt und nicht weniger bedeutsam zusätzliche Liquidität in den Geldmarkt gegeben», betonte Eckhard Schulte, Vorsitzender der Anlagegesellschaft MainSky Asset Management. «Damit hat der Aktienmarkt von der Federal Reserve kurz vor Weihnachten die Geschenke bekommen, die er sich gewünscht hatte: niedrigere Zinsen und mehr Liquidität.»