Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt und sich damit von den Vortagesverlusten etwas erholt. Zu stärkeren Gewinnen reichte es allerdings nicht. «Am Mittwochabend Washingtoner Zeit läuft die Feuerpause aus - dass Donald Trump eine Verlängerung ohne handfesten Deal als 'sehr unwahrscheinlich' tituliert, trägt nicht gerade zur Beruhigung bei», hiess es in einer Einschätzung des Analysedienstes Index-Radar. Andererseits stützten die rückläufigen Ölpreise und Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen Iran und den USA. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hatte den USA zwar Vorwürfe gemacht, eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen.