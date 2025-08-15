Das Geschäft war von Zurückhaltung geprägt. «Zum einen findet am Abend das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt und zum anderen wird die Wartezeit bis zum Start des Treffens mit einer Fülle an US-Konjunkturdaten überbrückt», so Marktexperte Andreas Lipkow. Die Einzelhandelsumsätze, die Importpreise, der Empire State Index, die Industrieproduktion und das Konsumklima stehen in den USA auf der Agenda. Das seien «nicht ganz unwesentliche Daten, die gerade mit Blick auf die Notenbanksitzung im September interessant sind», fügte er hinzu.