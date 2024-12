Jenseits des Atlantiks hatte die wichtigsten Indizes zum Wochenauftakt nach ihren jüngsten Rekorden unter Gewinnmitnahmen gelitten, und auch an diesem Dienstag zeichnet sich aktuell kein positiver Handelsauftakt ab. Mit Blick auf die Wochen-Agenda an den Börsen herrscht obendrein Vorsicht, denn am Mittwoch stehen in der weltgrössten Volkswirtschaft die viel beachteten Inflationsdaten an und am Donnerstag hierzulande die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. In der darauf folgenden Woche legt die Notenbank Fed die Leitzinsen in den USA fest.