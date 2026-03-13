Zuletzt stand der Ölpreis für Nordsee-Öl der Sorte Brent wieder knapp unter der 100-Dollar-Marke. Den Anstoss dazu gab wohl, dass die US-Regierung dem Anstieg entgegenwirken will mit der temporären Erlaubnis, dass Länder wieder russisches Öl kaufen dürfen, das sich bereits auf Schiffen befindet. Derweil droht der Iran mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gas-Infrastruktur der Region.