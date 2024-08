Die guten Vorgaben der Wall Street kamen in Europa nicht an. «Impulse, egal ob in die eine oder andere Richtung, haben derzeit nur einen sehr kurzfristigen Einfluss auf den Markt», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broler RoboMarkets fest. Die Aussagen der US-Notenbank zu einer möglichen Zinssenkung im September blieben damit ohne anhaltende Wirkung. «Solange die Inflationsrate noch über dem Inflationsziel von zwei Prozent liegt, dürfte die Währungshüter in Washington vorsichtig agieren», dämpfte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank allzu grosse Zinshoffnungen.