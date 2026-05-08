Die Verluste hielten sich damit zwar in Grenzen, aber die Nervosität an den Märkten nahm wieder zu. «Die Situation in der Krisenregion bleibt angespannt und die Waffenruhe ist mehr als brüchig», warnte Christian Henke, Marktanalyst vom Broker IG. «Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnten sich die Anleger sehr schnell ernüchtert zeigen und den Börsen den Rücken zuwenden.»