Die US-Zinssenkung am Vorabend und die Gewinne an den US-Märkten lieferten den europäischen Börsen damit keinen neuen Rückenwind - ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer die internationalen Börsen derzeit durchaus differenziert betrachten. «Die europäische Konjunktur bleibt durch strukturelle Probleme in Deutschland und das Risiko neuer US-Zölle belastet», hiess es in einer Markteinschätzung der Fondsgesellschaft DJE. «Das strukturelle Wachstumspotenzial der USA bleibt höher als in Europa, wodurch die US-Region mittelfristig daher weiterhin die besseren Anlagechancen bietet.»