Nach der Erleichterung über den Ausgang der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen am Montag hat sich am Dienstag an Europas Börsen wieder Ernüchterung breit gemacht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Dienstagmittag 0,92 Prozent auf 4884,50 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,76 Prozent auf 7503,86 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,25 Prozent auf 8146,49 Zähler abwärts. Hier stützte der Ölsektor etwas.