Am anderen Ende der Kurstabelle lagen die Autowerte. Hier fielen Ferrari mit sechs Prozent Abschlag auf. Die Aktie reagierte damit auf die Vorstellung des ersten reinen Elektrofahrzeugs. Grund war das Design des 550.000 Euro teuren Wagens, wie Pierre-Olivier Essig, Leiter Research beim Analyseanbieter AIR Research, betonte. Chinesische und japanische Sportwagen sähen ähnlich aus, kosteten aber nur einen Bruchteil. Der Wagen wirke wie eine Mischung aus Honda Accord und Tesla 3-Fahrzeugen aus deutlich günstigeren Preisklassen. Laut Oddo-Experten Anthony Dick ist der elektrische Ferrari Luce unterdessen das teuerste unlimitierte Serienfahrzeug der Ferrari-Familie./mf/stk