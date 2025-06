Die zuletzt günstigen Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China vermochten nicht, über den weiter schwelenden Konflikt hinwegzutäuschen. «Trotz zweitägiger Gespräche, symbolischer Zugeständnisse und neuer Zoll-Ankündigungen bleibt die Verunsicherung spürbar», hiess es in einem Kommentar des Brokers Index-Radar. «Denn bei den Zöllen - dem Kernkonflikt - bleibt vieles offen.» An den Börsen sei nach der jüngsten Aufwärtsbewegung eine «Konsolidierung mit Tendenz zur Müdigkeit» zu beobachten. Das dürfte sich in den kommenden Wochen fortsetzen.