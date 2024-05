An Europas Börsen haben am Donnerstag nach US-Leitzinssignalen die Indizes unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Verluste von 0,58 Prozent auf 4892,89 Punkte verbuchte der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 . Noch etwas mehr bergab mit 0,96 Prozent auf 7908,63 Punkte ging es für den französischen Cac 40 . Beide Indizes sind von ihren Zwischentiefs von Mitte April nicht mehr weit weg. Besser schlug sich am Donnerstag wieder der britische FTSE 100 mit plus 0,82 Prozent auf 8144,75 Punkte.