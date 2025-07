Europas Börsen haben am Dienstag an die Schwäche vom Vortag angeknüpft. «Gewinnmitnahmen sind in dem derzeitigen impulslosen und abwartenden Marktumfeld klar erkennbar», beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. Insbesondere bei den zuletzt gut gelaufenen Branchen und Sektoren komme es zu Gewinnmitnahmen.