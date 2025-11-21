Marktteilnehmern war rasch die Kehrseite des Erfolgs von Nvidia bewusst geworden. «Die Hochleistungschips von Nvidia mögen ausverkauft sein, doch damit auch zu Preisen, die sich bei den Käufern auf der Kostenseite und damit zunächst in langsamerem Wachstum bemerkbar machen dürften», erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Die Diskussionen über die aktuellen Bewertungen der grossen Technologiefirmen dürften auch in der kommenden Woche weitergehen.»