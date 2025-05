Die europäischen Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Sie reagierten auf schwache Vorgaben der Wall Street sowie auf politische Unsicherheit in Deutschland, nachdem die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler zumindest in der ersten Runde gescheitert war. Damit konsolidierten die Märkte die steile Erholung seit dem Rückschlag Anfang April. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,3 Prozent auf 5.269 Punkte.