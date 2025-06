Einziger Sektor im Plus waren die Ölwerte. «Die Eskalation im Nahen Osten weckt Zweifel an einem der wenigen Faktoren, die in letzter Zeit günstig für die Weltkonjunktur waren: dem Rückgang der Ölpreise», so Gilles Moëc, Chefökonom der Axa Group, zur Stärke der Branche, die zugleich ein Warensignal ist.