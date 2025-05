Im marktbreiten Index Stoxx Europe 600 gab es fast nur Verlierer. Am schlimmsten erwischte es den noch am Dienstag starken Subindex für die Hersteller von Gebrauchs- und Konsumgütern . Derweil zogen die Aktien von Burberry gegen den Branchentrend um 12 Prozent an. Kostensenkungspläne und nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallene Zahlen verliehen dem Luxusmodekonzern Schwung.