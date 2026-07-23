Am schwächsten war ausgerechnet einer der Sektoren, die sich in schwierigen Phasen normalerweise besser als als der Gesamtmarkt entwickeln. Mit deutlichen Abschlägen lagen die defensiven Nahrungs- und Getränkeproduzenten am Ende des Feldes und reagierten damit auf den Einbruch des Branchenschwergewichts Nestle . Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hatte sein Wachstumstempo aus eigener Kraft im ersten Halbjahr 2026 zwar gesteigert. Allerdings war zugleich die Profitabilität gesunken. Die Aktie gab daher deutlich um sieben Prozent nach. Auch andere Werte des Sektors wurden davon belastet. Sowohl Unilever als auch Danone verzeichnete überdurchschnittlich Verluste.