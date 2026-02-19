Auch Versorger hatten einen schweren Stand. Aktien von Centrica sanken um knapp sechs Prozent, nachdem ein massiver Gewinnrückgang von 40 Prozent für das Vorjahr gemeldet worden war. Daneben verloren Enel 3,4 Prozent. Das Energiedekret der italienischen Regierung sei eine massive Intervention, die seine Ergebnisprognose für 2027 um sieben Prozent drücken werde, schrieb Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs.