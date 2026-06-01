Aus dem schwächelnden Reise- und Freizeitsektor ragte Easyjet mit einem Kurssprung von gut 9 Prozent heraus. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake hatte am Freitagabend bestätigt, dass sie sich in einem frühen Stadium von Überlegungen zur Abgabe eines Kaufgebots für die Billigfluglinie befindet. Zuvor hatte die britische Webseite «Betaville» darüber berichtet, was den Aktien aber nur kurz Auftrieb gegeben hatte. Nach Aussage beider Seiten haben bisher noch keine Gespräche stattgefunden.