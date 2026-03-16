Unicredit -Titel büssten 1,3 Prozent ein. Sie waren damit so günstig zu haben wie zuletzt im November. Die italienische Bank legte ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank vor. Sie ist mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits grösster Aktionär beim Branchenkollegen und kontrolliert nach eigenen Angaben inklusive Finanzinstrumenten insgesamt 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Die Offerte beinhaltet einem Preis von 30,80 Euro pro Commerzbank-Anteil, was einem Aufschlag von 4 Prozent zum Freitags-Schlusskurs entspricht. Die Aktien der Commerzbank verteuerten sich um mehr als 6 Prozent./gl/men