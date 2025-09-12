Bei Prosus konnten sich die Anleger nach anfangs deutlicheren Kursgewinnen und einem Rekordhoch zuletzt noch über ein Plus von 0,6 Prozent freuen. Die Aktien des Technologieinvestors profitierten von der guten Kursentwicklung der wichtigen Beteiligung an Tencent . Den Analysten von Bloomberg Intelligence zufolge ist der chinesische Internetriese besser als der Amazon-Konkurrent Alibaba dafür positioniert, schon in naher Zukunft von seinen KI-Aktivitäten zu profitieren. Doch auch dessen Aktien zählten am Freitag zu den klaren Gewinnern in Hongkong./gl/men