Die unsichere Lage spiegelte sich auch im ZEW-Index wider. «Der ZEW-Index erholt sich im Mai leicht - eine positive Überraschung», stellte Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, zwar fest. «Gleichwohl sind die Konjunkturerwartungen der Analysten weiterhin deutlich schlechter als vor Ausbruch des Irankrieges.» Der Iran-Konflikt habe die Wachstumserwartungen für die nächsten Monate mehr oder weniger zunichte gemacht.