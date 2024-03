Die anstehende US-Zinsentscheidung hielt also die Kurse in Schach. In Paris kamen als Belastung die absackenden Kurse im Luxusgütersektor hinzu: Die Aktien von Kering brachen dort um 13,4 Prozent ein wegen einer Umsatzwarnung für das erste Quartal. Hauptgrund dafür sei ein noch schärferer Absturz der Erlöse der Kernmarke Gucci, vor allem in der wichtigen Wachstumsregion Asien-Pazifik.