An den europäischen Börsen war am Dienstag Zurückhaltung angesagt. Angesichts der anstehenden US-Verbraucherpreise mieden Marktteilnehmer Risiken, was zu leichten Abgaben führte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,59 Prozent auf 5016,05 Punkte.