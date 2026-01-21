Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Danone heftig unter Druck. Mit einem Rückgang um bis zu 12 Prozent auf 65 Euro landeten sie auf dem tiefsten Niveau seit rund einem Jahr. Dies war zugleich der stärkste Kursverfall seit 25 Jahren. Zudem reagierte die Bank of America auf das Rekordtief der Geburtenrate in China. Experte Antoine Prevot sprach von einer «Baby Dämmerung», kappte sein Kursziel für Danone und bestätigte sein negatives Anlagevotum. Er geht davon aus, dass das Babynahrungs-Geschäft in China zwischen 2026 und 2028 im Schnitt um 5 Prozent schrumpfen wird. Dieser Bereich stehe für 18 Prozent des operativen Gewinns des Danone-Konzerns, so Prevot.