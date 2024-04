Gefragt waren zudem Autowerte. «Zuversichtliche Absatzzahlen in China und steigende Kupferpreise heizen die Spekulationen über eine potenzielle Aufhellung in dem Sektor an», so Marktexperte Lipkow. Renault zogen um 3,7 Prozent an. HSBC hatte das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.