Angesichts der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und der Euroraum-Zinsentscheidung am Donnerstag war Vorsicht angesagt. «Die Sitzung der Europäischen Zentralbank würde sich gut eignen, nach einer Zinssenkung und den damit geschaffenen Fakten die aufgelaufenen Gewinne einzufahren», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Eine Zinssenkung gelte zwar als sicher. Doch ob die Hoffnungen auf weitere Schritte erfüllt werden, sei unsicher. Zurückhaltung von Seiten der EZB-Präsidentin Christine Lagarde könnte aus seiner Sicht deshalb «einiges Enttäuschungspotenzial» im Markt freisetzen.