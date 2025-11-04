Zu den stärksten Verlierern gehörten die Telekomwerte. Deutlich sinkende Ausschüttungen - der Konzern will die Dividende für 2026 im Vergleich zu der für 2025 halbieren - schickten die Aktie der spanischen Telefonica auf Talfahrt. Sie sackte um über zehn Prozent ab. Analyst Akhil Dattani von JPMorgan sprach mit Blick auf die vorgelegten Zahlen von einem durchwachsenen Quartalsbericht. Vor allem der freie Barmittelzufluss liege sehr deutlich unter der Konsensschätzung.