Das Geschäft gestaltete sich angesichts der extremen Schwankungen der Vorwoche recht ruhig. «Nach einer der wohl turbulentesten Börsenwochen der Geschichte kehrt in diesen Tagen wieder die Normalität an die Handelsplätze dieser Welt zurück», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Die Volatilität kommt von ihren Höchstwerten deutlich zurück und lockt so die ersten Käufer aufs Parkett.»