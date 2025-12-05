Die Veränderungen der Einzelsektoren waren überschaubar. Am stärksten gaben die Ölwerte nach. Hier standen Eni mit zwei Prozent Abschlag unter Druck. JPMorgan hatte das Kursziel von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien gleich doppelt von «Overweight» auf «Underweight» abgestuft. Die Titel wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Analyst Matthew Lofting. Auch bei Totalenergies senkte Lofting den Daumen und stufte die Aktien von «Overweight» auf «Neutral» ab. Hier ging es um ein Prozent nach unten.