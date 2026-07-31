Am Ende des Feldes lagen dagegen abgeschlagen die Medienwerte. Der Sektor litt unter dem Einbruch des Schwergewichts Universal Music , das um über 24 Prozent einbrach und ein neues Rekordtief verzeichnete. Der Kurs reagierte damit auf die Quartalszahlen. Bei Bernstein war gar von einer Enttäuschung auf allen Ebenen die Rede. Nach den schwachen Zahlen zum ersten Quartal habe man nun eigentlich auf eine Verbesserung gesetzt./mf/jha/