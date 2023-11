Dank der US-Inflationsdaten am Vortag sei die Risikobereitschaft am Aktienmarkt merklich gestiegen, betonte Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Es gebe nun eine klarere Perspektive für die US-Geldpolitik, die den Gipfel in ihrem Zinserhöhungszyklus wohl erreicht habe. Gleiches gelte für die Bank of England. Die Inflation in Grossbritannien hatte sich im Oktober kräftig abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 4,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Im September war die Inflationsrate noch deutlich höher bei 6,7 Prozent gewesen.