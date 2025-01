Im Pharmasektor zogen Roche um 1,7 Prozent an. Tests des Pharmakonzerns zur Erkennung sexuell übertragbarer Infektionen hatten die Zulassung in den USA erhalten. Diese sollen in den kommenden Monaten auf dem US-Markt erhältlich sein, die Vermarktung in Europa unter dem CE-Zeichen in Kürze folgen.