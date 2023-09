Gegen Mittag behauptete der EuroStoxx 50 ein Plus von 0,52 Prozent auf 4259,26 Punkte. Bereits am Freitag hatte er im Einklang mit den stabilisierten US-Börsen moderate Gewinne geschafft und so eine schwache Woche halbwegs versöhnlich beendet. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der am Montag weitere 0,56 Prozent auf 7281,00 Punkte gewann. Der britische FTSE 100 legte um 0,34 Prozent auf 7503,65 Zähler zu.