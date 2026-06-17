Um die Mittagszeit legte der EuroStoxx 50 um 0,39 Prozent auf 6.282 Punkte zu. Damit winkt dem Leitindex der Eurozone der fünfte Gewinntag in Folge - das am Montag erreichte Rekordhoch von 6.294 Punkten ist zum Greifen nahe. Ausserhalb der Eurozone ging es für den Schweizer SMI um weitere 0,25 Prozent auf 13.796 Punkte bergauf. Er hat zu seiner Bestmarke von 14.063 Punkten aus dem Februar aber noch etwas Luft nach oben.