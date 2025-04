An Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag weiter stabilisiert. Bereits tags zuvor hatten die Kurse sich von einem starken Einbruch teilweise erholt, wenngleich am Ende doch hohe Verluste auf der Kurstafel gestanden hatten. Angesichts der Unwägbarkeiten des Zollstreits mit den USA bleibt die Unsicherheit aber hoch.