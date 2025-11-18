Aber auch in anderen Sektoren wie Autos, Banken und Industrie kam es zu mehr oder minder deutlichen Abgaben. Die am Morgen anlässlich eines Investorentages publizierten Finanzziele von ABB vermochten nicht zu begeistern. Die Aktie verlor 3,7 Prozent. Und auch die Fusionsabsichten von Akzo Nobel liessen Marktteilnehmer kalt. Der Farb- und Lackhersteller will mit der früheren DuPont-Lacksparte Axalta fusionieren. Die Analysten von Bernstein sprachen entgegen der Unternehmensmitteilung von einer Übernahme von Axalta duch Akzo. Dabei liege die Übernahmeprämie bei über 50 Prozent. Dies dürfte bei den Aktionären von Akzo nicht gerade für Begeisterungsstürme sorgen, auch wenn der Schmerz etwas durch eine Sonderdividende gelindert werde. Akzo Nobel lagen leicht im Minus.