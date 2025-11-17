Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 0,65 Prozent tiefer bei 5.657 Punkten. Damit blieb der Leitindex der Eurozone zwar über seinem Tagestief vom Freitag. Ob ihm eine Stabilisierung gelingt, bleibt aber abzuwarten. Ähnlich sah es beim Schweizer SMI mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 12.578 Punkte aus. Der britische FTSE 100 verlor 0,16 Prozent auf 9.683 Punkte.